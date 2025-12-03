Traumtor-Spektakel! WSG Tirol gewinnt erstmals gegen Sturm

Die WSG Tirol überrascht beim Nachtragsspiel der vierten Runde mit ihrem ersten Bundesliga-Sieg gegen SK Sturm Graz: Mit drei Distanzschuss-Toren drehen die Tiroler das Spiel und vereiteln durch den 3:1-Erfolg den Grazer Sprung an die Tabellenspitze.

Ein Novum: Im 15. Anlauf gelang der erste Sieg gegen Sturm überhaupt. Der Meister ging nach Führung in Unterzahl K.o. und ist mit nur vier Punkten aus sieben Spielen Stockletzter der Heimtabelle.

In der Partie überraschte die WSG Tirol mit einer Drangphase und mehreren guten Chancen, vor alem ab der 20. Minute. Sturm-Goalie Oliver Christensen musste zweimal rettend eingreifen. Anschließend kam Sturm besser ins Spiel – und belohnte sich mit dem Führungstor nach einem Eckball: Jon Gorenc Stankovic köpfelte zur Führung für die Grazer in der 38. Minute. Noch vor der Halbzeitpause wurde Sturms Emanuel Aiwu jedoch wegen eines harten Einsteigens gegen Moritz Wels mit Rot ausgeschlossen. Der Platzverweis erfolgte nach einer On-Field-Review.

Harter Einstieg! Aiwu fliegt gegen die WSG vom Platz (44.)

In Überzahl meldete sich die WSG nach Wiederanpfiff stark zurück – und beschenkte sich auf spektakuläre Art selbst: Nikolai Baden Frederiksen traf sehenswert aus der Drehung, außerhalb des Strafraums – 1:1 (53.). Mit dem nächsten Traumtor gelang den Tirolern die Wende: Matthäus Taferner zog aus rund 24 Metern ab, der Ball senkte sich passgenau ins Kreuzeck (67.). Acht Minuten später legte wieder Baden Frederiksen nach: Sein direkter Freistoß fand neben der rechten Stange den Weg ins Tor, gleichzeitig der spätere 3:1-Endstand. Sturm verpasste nicht nur den Sprung an die Tabellenspitze, sondern verpatzte auch die Generalprobe für das Grazer Derby am Sonntag gegen den GAK.

Wels und Malone machen Betrieb

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne Höhepunkte gab Moritz Wels den ersten Warnschuss für die WSG ab. Sein Versuch ging am langen Eck vorbei (14.). Der ehemalige Grazer blieb ein ständiger Gefahrenherd, scheiterte aber mit einem zentralen Schuss (23.) und per Kopf (27.) an Sturm-Goalie Oliver Christensen. Der dänische Schlussmann verhinderte auch mit einer Flugeinlage gegen Baden Frederiksen das 0:1 (29.).

Im anderen Tor konnte sich Adam Stejskal ebenfalls auszeichnen. Der WSG-Goalie tauchte bei einem Schuss von Maurice Malone nach einer selten zu sehenden Ballstafette ab (32.). Zuvor hatte Malone nach feiner Einzelleistung bereits an der Führung angeklopft, sein abgefälschter Schuss landete an der Stange (22.). Der Meister nützte aber noch vor der Pause einen ruhenden Ball. Gorenc Stankovic köpfelte nach Freistoßflanke von Tomi Horvat im Fünfmeterraum wuchtig ein.

Aiwu fliegt nach VAR-Check vom Platz

Die fehlerhaft auftretenden Grazer schwächten sich kurz darauf selbst. Aiwu verfehlte den Ball und traf Wels im Kniebereich. Schiedsrichter Harald Lechner zückte nach VAR-Intervention die Rote Karte (44.). Niklas Geyrhofer und Jacob Hödl kamen anstelle von Horvat und des schwachen Seedy Jatta in die Partie. Trotz defensiverer Ausrichtung offenbarten die Grazer aber große Lücken. Die Tiroler nutzten ihre bereits dritte Chance nach der Pause in Minute 53: Baden Frederiksen zog aus der Drehung mit links ab und traf aus 20 Metern platziert im Eck.

Sturm hatte der ballsicheren WSG auch danach wenig entgegenzusetzen. Die Elf von Philipp Semlic blieb am Drücker und durfte über das nächste Traumtor jubeln. Taferner hatte Zeit und Raum – sein Weitschuss senkte sich ins Kreuzeck. Säumel brachte den offiziell angeschlagenen Joker Otar Kiteishvili, doch ehe Sturm wirklich zur Aufholjagd ansetzen konnte, schien die Partie gelaufen. Baden Frederiksen versenkte einen Freistoß direkt im kurzen Eck. Christensen schaute dem Kunstschuss seines Landsmannes regungslos nach. In der Folge spielten die Gäste den Premierensieg locker heim.

Alle Tore im Video

1:0 Jon Gorenc-Stankovic (38.)

1:1 Nikolai Baden Frederiksen (53.)

1:2 Matthäus Taferner (67.)

1:3 Nikolai Baden Frederiksen (75.)

(Red./APA.)

Artikelbild: GEPA