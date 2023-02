Traumtor und Kane schocken Chelsea: Spurs gewinnen Derby gegen die Blues

Der englische Topklub FC Chelsea hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Durch das 0:2 (0:0) im London-Derby beim Tabellenvierten Tottenham Hotspur verliert das Starensemble immer mehr den Anschluss an die internationalen Plätze in der Premier League.

Mittelfeldspieler Oliver Skipp traf mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Latte zu seinem ersten Tor im Spurs-Dress (46.), der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane besorgte mit seinem 18. Saisontor die Entscheidung (82.). Großeinkäufer Chelsea verharrt nach 24 Spielen auf einem desaströsen zehnten Rang, erzielte in den vergangenen sechs Pflichtspielen nur einen einzigen Treffer. Auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Borussia Dortmund war Chelsea ohne Tor geblieben (0:1). Der Rückstand auf die Spurs beträgt bereits 14 Punkte.

Eine Rote Karte für Kreativspieler Hakim Ziyech wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom VAR zurückgenommen, Havertz sah in der Rudelbildung eine Verwarnung. Anderthalb Wochen vor dem so wichtigen Rückspiel in der Königsklasse muss Teammanager Graham Potter zudem um Abwehrchef Thiago Silva bangen, der nach einem Zweikampf mit Schmerzen im linken Knie behandelt und wenig später ausgewechselt werden musste (19.).

(SID) / Bild: Imago