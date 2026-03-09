Traumtor zum Frühjahrsauftakt: Barry erzielt Tor des Monats Februar

Abubakr Barry hat das Tor des Monats Februar in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Mittelfeldmann der Wiener Austria traf beim Sieg seines Teams gegen den FC Red Bull Salzburg sehenswert per Schuss ins rechte Kreuzeck zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Es war zudem der erste Treffer nach der Winterpause in der Bundesliga. Die Wiener gewannen das Spiel schlussendlich mit 2:0 in Salzburg.

„Freut mich für das Team“: Barry mit Traumtor & Sieg in Salzburg

Barry setzte sich im User-Voting knapp gegen Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) durch. Dritter wurde mit Karim Konaté ebenfalls ein Salzburger.

Alle Kandidaten im Überblick:

Bild: GEPA