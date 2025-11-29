Traumtore im Kellerduell: GAK schlägt BW Linz

Der GAK hat sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft und das Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz mit 3:1 für sich entschieden.

Murat Satin mit einem sehenswerten Distanzschuss (4.) und Ramiz Harakate nach einem Sololauf (75.) erzielten die Treffer für die Grazer. Der wuchtige Anschlusstreffer durch Moormann kam für die Gäste zu spät (88.). Alexander Hofleitner traf per Elfmeter zum 3:1-Endstand (90.+3).

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Satin

2:0 – Harakate

2:1 – Moormann

3:1 – Hofleitner

(APA) Foto: GEPA