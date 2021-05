Traumziel CL-Finale: ManCity setzt auf zehnten Anlauf

Der erstmalige Finaleinzug ist zum Greifen nahe: Manchester City hat im heutigen Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) die historische Chance, erstmals das Endspiel der Champions League zu erreichen.

Vor knapp zehn Jahren debütierten die Citizens erstmals in der Königsklasse. Nach zwei “Lehrjahren” in der Vorrunde gelang daraufhin in jedem Jahr der Einzug in die K.O.-Phase. Nachdem die Träume vom Titel bislang jedoch immer vor dem Finale platzten, soll diesmal der Bann brechen: Durch den 2:1-Auswärtssieg in Paris kann die Elf von Pep Guardiola im zehnten Jahr das große Ziel realisieren.

Citys bisherige CL-Bilanz zum Durchklicken:

