Trauner & Feyenoord glückt Final-Revanche an Roma

Feyenoord Rotterdam hat mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner den Grundstein für den Einzug in das Halbfinale der Fußball-Europa-League gelegt.

Der niederländische Tabellenführer feierte am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel einen 1:0-(0:0)-Heimerfolg gegen AS Roma. Den entscheidenden Treffer erzielte Mats Wieffer mit einem sehenswerten Volleyschuss zu Beginn der zweiten Spielhälfte (53.). Damit gelang eine kleine Revanche für das im Vorjahr verlorene Conference-League-Finale.

Im stimmungsvollen De-Kuip-Stadion von Rotterdam verbuchte das Heimteam zunächst mehr Spielanteile, Roma setzte auf schnelle Umschaltmomente. Chancen gab es auf beiden Seiten, richtig zwingend wurde es allerdings erst kurz vor dem Pausenpfiff. Einen umstrittenen Handelfmeter schoss Roma-Kapitän Lorenzo Pellegrini an die Stange (43.).

Nach Wiederbeginn traf Wieffer per Volley von außerhalb des Strafraums zur Führung Feyenoords (53.). Die beste Ausgleichsgelegenheit der Römer hatte Roger Ibanez , Oussama Idrissi klärte dessen Kopfball noch rechtzeitig vor der Linie (63.). Trauner bot bei dem am Ende verdienten Erfolg in der Innenverteidigung eine starke Leistung.

