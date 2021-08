Trauner mit Feyenoord weiter ungeschlagen

Der Oberösterreicher Gernot Trauner ist mit seinem neuen Fußball-Club Feyenoord Rotterdam weiter makellos.

In fünf Bewerbsspielen mit Feyenoord feierte der Abwehrspieler fünf Siege jeweils ohne Gegentor. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Trainer Arne Slot Go Ahead Eagles Deventer mit 2:0 und führt die Ehrendivision nach zwei Runden an. In der Conference-League-Qualifikation steht Feyenoord nach zwei 3:0-Siegen über Luzern und einem 5:0 im Play-off-Hinspiel über Elfsborg vor dem Einzug in die Gruppenphase.

Tabellenzweiter in den Niederlanden ist PSV Eindhoven mit Philipp Mwene. Eindhoven hält nach einem 4:1 über Cambuur Leeuwarden am Samstag ebenfalls beim Punktemaximum.

