Trauner nach Niederlage gegen Sturm: „Haben es uns anders vorgestellt“

Für ÖFB-Nationalspieler und Feyenoord-Legionär Gernot Trauner ist die 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz zwar bitter, dennoch besteht die Chance auf ein Weiterkommen am letzten Spieltag gegen Lazio Rom in Gruppe F.

Der Innenverteidiger bemängelt im Sky-Interview vor allem die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte: „Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Es hat ganz gut begonnen, so wie wir es uns vorgestellt haben und wir haben auch Torchancen vorgefunden. Wir konnten die leider nicht nutzen und haben es versäumt, in Führung zu gehen. Dann in der zweiten Halbzeit hat es Sturm besser gemacht und dass wir dann in Rückstand gehen, ist natürlich extrem bitter. Wir werden nächste Woche alles reinhauen und versuchen, trotzdem noch aufzusteigen.“