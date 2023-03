via

via Sky Sport Austria

Für das österreichische Nationalteam beginnt am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen Aserbaidschan die EM-Qualifikation. Drei Tage später trifft das ÖFB-Team wieder in Linz auf Estland. Feyenoord Rotterdam-Legionär Gernot Trauner äußert sich im Interview u.a. über die beiden bevorstehenden Quali-Partien in seiner Heimatstadt Linz, die Gegner Aserbaidschan und Estland und die Ausfälle im ÖFB-Kader.