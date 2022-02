Trauner über Wechsel zu Feyenoord: „Bin froh diesen Schritt gewagt zu haben“

via

via Sky Sport Austria

Im Rahmen der UEFA Champions League-Sendung am Mittwoch war ÖFB-Legionär Gernot Trauner via Video-Schalte live ins Sky Studio geschalten. Der Feyernoord-Verteidiger äußerte sich dabei u.a. über seinen Wechsel in die Niederlande und über eine mögliche Rückkehr ins ÖFB-Team.

Im vergangenen Sommer wechselte Gernot Trauner vom LASK zu Feyernoord Rotterdam. Der Innenverteidiger ist beim niederländischen Top-Klub in der Innenverteidiger gesetzt. „Ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich sehr geschätzt“, so Trauner.

Mit Feyenoord ist Trauner aktuell Dritter in der Liga und fix im Achtelfinale der Conference League. „Es war ein sehr gelungener Start. Ich bin froh diesen Schritt gewagt zu haben“, meint Trauner über seine ersten Monate in den Niederlanden.

Trotz starken Leistungen bei Feyenoord war Gernot Trauner im Herbst kein Bestandteil des ÖFB-Kaders. Trauner: „Ich kann nur meine Leistung bringen. Es gibt viele andere gute Spieler. Wenn da andere besser performen, dann ist das so und das akzeptiere ich. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich freuen, wenn ich wieder dabei bin.