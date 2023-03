Trauner verlängert vorzeitig bei Feyenoord

ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner hat seinen Vertrag bei Feyenoord Rotterdam vorzeitig um ein Jahr bis 2026 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenführer der niederländischen Fußball-Liga am Dienstag bekannt. Trauner spielt seit Sommer 2021 für Feyenoord, im Vorjahr erreichte der 30-jährige Innenverteidiger mit dem Club das Finale der Europa Conference League.

Trauner hat sich in Rotterdam seit seinem Wechsel vom LASK schnell zum Stammspieler entwickelt. „Feyenoord fühlt sich wie meine zweite Heimat an, und ich fühle mich hier sehr geschätzt“, erklärte der Publikumsliebling auf der Club-Website. Aktuell bereitet sich Trauner mit dem ÖFB-Team in Windischgarsten in seiner Heimat Oberösterreich auf den Auftakt der EM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr) in Linz gegen Aserbaidschan vor.

(APA) / Bild: GEPA