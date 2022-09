Trauner vor Sturm-Duell: „Hoffe, wir können ihnen zeigen, wie stark Feyenoord ist“

ÖFB-Legionär Gernot Trauner trifft heute in der UEFA Europa League mit Feyenoord Rotterdam auf den SK Sturm Graz (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – Streame jetzt mit dem SkyX-Traumpass).

Für Gernot Trauner ist es – abgesehen von der Auftakt-Niederlage in Rom – bisher gut gelaufen. Feyenoord liegt in der Eredivisie mit fünf Siegen und einem Remis auf Rang zwei. In der Vorsaison gelang den Niederländern sogar der Einzug in das Finale der UEFA Conference League. An diese Erfolge will man nun auch in der Europa League anschließen.

„Ich hoffe wir können unsere Stärken auf den Platz bekommen und ihnen zeigen, wie stark Feyenoord ist„, sagte Trauner vor dem Duell mit Sturm Graz. Feyenoord hatte im Sommer einen sehr großen Umbruch. Die Ziele bleiben aber die gleichen. „Es ist schwierig zu vergleichen, das Team war ja ein komplett anderes. Natürlich wollen wir beide Spiele gegen Sturm gewinnen. Wir wollen alle fünf verbliebenen Gruppenspiele gewinnen, nach der Niederlage im Auftaktmatch. Jetzt geht es darum Punkte zu sammeln, weil wir wollen aufsteigen„, so Trauner.