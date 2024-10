Treffer von der Mittellinie: Üstündag erzielt Tor der 10. Runde

WSG-Profi Cem Üstündag hat das Tor der 10. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt. Der 23-Jährige brachte die Wattener mit einem Treffer von der Mittellinie mit 1:0 gegen den LASK in Führung, am Ende musste sich die WSG jedoch mit 1:2 geschlagen geben.

Üstündag setzte sich im Voting für das Tor der 10. Runde mit rund 54 Prozent der Stimmen vor Andreas Gruber (Austria Wien), Otar Kiteishvili (Sturm Graz) und Tobias Kainz (TSV Hartberg) durch.

Alle Kandidaten im Überblick

Artikelbild: GEPA