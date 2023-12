Treichl im Weltcup Neunter im Viererbob

Markus Treichl hat mit seiner Crew beim Viererbob-Weltcup in Innsbruck-Igls den neunten Platz belegt.

Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber hatten am Sonntag nach zwei Läufen einen Rückstand von 0,95 Sekunden auf den zweimaligen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich aus Deutschland. Auch Rang zwei ging mit Johannes Lochner an einen Deutschen. Dritter wurde der Lette Emils Cipulis. So war auch das EM-Podest, für Treichl und Co. gab es da Rang acht.

Österreichs Nationalmannschafts-„Rookie“ Jakob Mandlbauer landete als 21. am Ende des Feldes, war damit im zweiten Lauf nicht mehr dabei. In der bereinigten EM-Wertung gab es Platz 18.

Katrin Beierl fuhr bei ihrem Zweier-Comeback mit Anschieberin Isabela Indruchova im Feld mit 19 Schlitten auf Platz 14. Der Sieg ging wie auch schon in den beiden Mono-Rennen an die Deutsche Lisa Buckwitz, die vor zwei Teamkolleginnen gewann. Die von einem Schlaganfall vor 16 Monaten genesene Niederösterreicherin Beierl hatte in den Einzelrennen die Ränge 11 und 14 belegt.

(APA)

Bild: Imago