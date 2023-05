Trennung: Struber nicht mehr Trainer von New York Red Bulls

via

via Sky Sport Austria

Nach dem elften Spieltag verkündet New York Red Bulls die einvernehmliche Trennung mit Trainer Gerhard Struber.

Nach einem schlechten Saisonstart mit dem MLS-Klub folgt nun die Trennung, in elf Spielen gelang dem Team von Struber nur ein Sieg, sechs Remis und vier Niederlagen. „Ich habe die Zeit hier genossen. Es war für mich klar, dass ich spätestens Ende der Saison nach Europa zurückkehren will und nach der langen Zeit wieder bei meiner Familie sein möchte“, so Struber.

Mit Struber, der unter anderem beim Wolfsberger AC und FC Barnsley als Trainer tätig war, verlässt auch Co-Trainer Bernd Eibler den Verein.

Bild: Imago