Trennung wohl fix: Ilzer vor Abschied aus Hoffenheim

War es das schon wieder für Christian Ilzer bei der TSG Hoffenheim? Wie Sky aus mehreren Quellen erfuhr, soll die Entlassung des ehemaligen Sturm-Trainers bereits beschlossene Sache sein.

In den vergangenen Wochen war Ilzer bei Hoffenheim zunehmend in die Kritik geraten. Der deutsche Bundesligist steckt mitten im Abstiegskampf. Nach 30 von 34 Spielen hat die TSG auf Rang 15 noch acht Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang.

Zuletzt hatte Ilzer selbst auch auf die Gerüchte rund um seine Entlassung reagiert: „Es ist von allen Entscheidungsträgern in meine Richtung dementiert worden – das ist für mich das Allerwichtigste. Von den Entscheidungsträgern gibt es auch Anerkennung für das, was wir machen“, so der 47-Jährige vor der 2:3-Pleite gegen den SC Freiburg. „Es ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir auf allen Ebenen Ruhe reinkriegen.“

Ilzer-Aus bereits beschlossen?

Nun soll die Entlassung des Steirers dennoch beschlossene Sache sein. Mehrere Quellen bestätigten gegenüber Sky, dass sich Hoffenheim bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Ilzer befindet. Der Verein selbst wollte auf Nachfrage die Berichte nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren.

Somit könnte die Zeit von Ilzer bereits in wenigen Wochen wieder vorbei sein. Die letzten vier Saisonspiele bestreitet Hoffenheim gegen Dortmund (h), Mönchengladbach (a), Wolfsburg (a) und den FC Bayern (h).

Erst im November verließ der 47-Jährige den österreichischen Meister Sturm Graz Richtung Deutschland. Bei der TSG Hoffenheim lief es für den Steirer allerdings nie nach Wunsch. In 24 Spielen in allen Bewerben gelangen nur sechs Siege. Sieben Spiele endeten unentschieden, die restlichen zwölf gingen verloren.

Mit Andrej Kramaric und Dennis Geiger kritisierten zwei Hoffenheim-Spieler ihren Trainer und die sportliche Führung des Vereins in den vergangenen Monaten bereits öffentlich. Sportchef Andreas Schicker soll in Hoffenheim allerdings nicht zur Debatte stehen.

Bild: Imago