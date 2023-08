Trikot-Hype? Name von U23-Neuzugang begeistert BVB-Fans

Es ist nur ein Transfer für das Drittliga-Team, doch der Name eines Neuzugangs löst bei den Fans des BVB helle Begeisterung aus. Das schwarz-gelbe Trikot mit der Nummer 29 könnte zum Renner werden.

Kurz vor dem Saisonstart der 3. Liga hat die Zweitvertretung von Borussia Dortmund noch einmal Verstärkung bekommen. Die Schwarz-Gelben haben einen 20-jährigen Angreifer vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen und sich zudem eine Kaufoption gesichert. So weit, so gut.

Mit den Worten „Netter Name“ kündigte der BVB den Neuzugang auf seinem Twitter-Kanal an und die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Schließlich hört der junge Stürmer auf den Namen Jermain Nischalke. Passender könnte eine Verpflichtung aufgrund der Rivalität zum FC Schalke 04 kaum sein. Auch wenn er noch nicht für seinen neuen Verein gespielt hat, dürfte Nischalke jetzt schon zu den Fan-Lieblingen gehören.

Nischalke feierte Profi-Debüt in Nürnberg

„Auf diese Verpflichtung habe ich ewig gewartet“, schrieb ein User. Ein anderer fragte: „Kann man das Trikot schon kaufen mit seinem Namen?“ Das Shirt mit der Nummer 29 dürfte sich großer Beliebtheit erfreuen, doch neben einem Marketing-Effekt erhoffen sich die Verantwortlichen auch einen sportlichen Impact.

„Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann“, sagte Ingo Preuß, der sportlicher Leiter der U23-Mannschaft.

Nischalke feierte zu Beginn des Jahres sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga und kam dort insgesamt drei Mal zum Einsatz. In der Regionalliga Bayern erzielte er in der vergangenen Saison 18 Tore in 30 Spielen.

(skysport.de) / Bild: Imago