Trikot von Vater & Sohn! Buffons besondere Jersey-Sammlung

Gianluigi Buffon hat seit seinem Serie A-Debüt 1995 so manche Karriere beginnen und enden sehen – in seinen 25 Jahren als Profi tut er das sogar generationsübergreifend. So spielte er bereits mit dem Vater seines neuen Teamkollegen Federico Chiesa zusammen – nicht das einzige Vater-Sohn-Duo in “Gigis” Kollektion.

Gianluigi Buffon hat in seiner Karriere schon vieles erlebt, die Torwart-Legende besitzt nicht nur eine beachtliche Trophäen-Sammlung, sondern auch zahlreiche Trikots.

Doch in seiner Jersey-Kollektion finden sich nicht nur Superstars wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi wieder, sondern auch einige Nachnamen, die gleich doppelt erscheinen. Denn der Rekordspieler der Serie A blickt auf einige beachtliche Vater-Sohn-Kombinationen zurück.

Zum Durchklicken: Die berühmten Vater-Sohn-Duos von Gianluigi Buffon

Chiesa, Thuram & Co. – und seine Sammlung ist längst nicht vollendet. Denn der 42-jährige Fußballprofi denkt noch lange nicht ans Aufhören und kündigte bereits scherzhaft an: “Jetzt warte ich auf ihre Enkelkinder!”

(skysport.de)

Beitragsbild: Getty Images