Trikots geleakt! Real überrascht mit lila Kacheln

Die aktuelle Saison neigt sich dem Ende entgegen. Aber die kommende Spielzeit wirft ihre Schatten voraus, denn die neuen Trikots der Topklubs tauchen im Netz auf. Sky Sport Austria zeigt euch die neuen Jerseys.

In der nächsten Saison soll Real Madrid auswärts in einem lila Trikot auflaufen. Das geht aus einem Leak von Footyheadlines hervor. Auf dem Jersey ist ein Muster, bestehend aus Kacheln, zu erkennen. Der Kragen und die Ärmelbündchen sind in einem dunklen blau gehalten.

Beitragsbild: Imago