Trikottausch: Neymar hält sich nicht an UEFA-Empfehlung

Neymar hat nach dem Erreichen des Champions-League-Finales mit einem Trikottausch für Aufsehen gesorgt – und könnte dafür sogar noch Konsequenzen zu spüren bekommen.

Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag reichte der Brasilianer Nationalspieler Marcel Halstenberg sein Leibchen, obwohl dies aufgrund der Coronaregeln der Europäischen Fußball-Union (UEFA) derzeit nicht vorgesehen ist. Englische Medien spekulierten sogar über eine mögliche Sperre Neymars für das Endspiel am kommenden Sonntag (ab 19:30 live auf Sky Sport Austria 1 HD) in Lissabon.

Im UEFA-Protokoll zur Wiederaufnahme des Spielbetrieb steht derweil: “Den Spielern wird empfohlen, es zu unterlassen, ihre Trikots zu tauschen.” Da es sich bei der Vorgabe jedoch nur um eine Empfehlung handelt, wird Neymar im Finale wohl dabei sein können.

PSG spielt erstmals in der Vereinsgeschichte um den CL-Titel

Paris kämpft mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel erstmals in der Vereinsgeschichte um den Titel in der Königsklasse. Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch (ab 19:30 live auf Sky Sport Austria 1 HD) Olympique Lyon und Bayern München aufeinander.

