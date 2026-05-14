Trimmel-Klub Union Berlin verabschiedet drei Spieler

Union Berlin wird sich beim letzten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg von drei Spielern verabschieden.

Wie der Verein von Kapitän Christopher Trimmel am Donnerstag mitteilte, werden Diogo Leite, Danilho Doekhi und Alex Král den Verein zum Saisonende verlassen.

Mit Leite und Doekhi geht ein eingespieltes Abwehrduo. Beide kommen auf bislang 135 Pflichtspiele für die Köpenicker. Leite stand seit 2023 unter Vertrag, Doekhi sogar noch ein Jahr länger. Král absolvierte insgesamt 53 Partien für Union. Der Mittelfeldspieler war 2023 auf Leihbasis von Espanyol Barcelona gekommen und wurde anschließend fest verpflichtet.

Neben den Spielern verlassen auch zwei Mitglieder des Funktionsteams den Klub: Torwarttrainer Michael Gspurning, der seit 2017 für Union tätig ist, sowie Physiotherapeut Silvio Thieme. Die Verabschiedung erfolgt am Samstag vor dem Anpfiff der Partie im Stadion An der Alten Försterei.

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