Trimmel verlängert Vertrag bei Union Berlin

Kapitän Christopher Trimmel bleibt auch in der kommenden Saison bei Union Berlin. Der österreichische Teamspieler hat sich mit dem Fußball-Bundesligisten über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt.

Über die Laufzeit des neuen Kontraktes teilte der Verein am Donnerstag nichts mit. Union berichtete in einer Club-Mitteilung über “intensive Gespräche” mit dem 34 Jahre alten Trimmel.

Der Rechtsverteidiger spielt seit 2014 bei Union und schaffte als Kapitän 2019 den Aufstieg in die erste Liga. “Für uns geht es darum, Union in der Bundesliga zu etablieren und den ersten zwei Spielzeiten weitere hinzuzufügen. Das ist und bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich gerne stelle”, wurde Trimmel in der Mitteilung zitiert.

