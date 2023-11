Triplepack! Kriwak schießt Dordrecht im Alleingang in nächste Cup-Runde

Aktuell läuft es bei Rene Kriwak in den Niederlanden. Der 24-Jährige avanciert in der ersten Cup-Runde von FC Dordrecht gegen FC Lisse mit einem Dreierpack zum Matchwinner.

In der 31. Minute schießt Kriwak die Dordrechter nach einem Defensivfehler des Drittligisten Lisse zur 1:0-Pausenführung. Danach passiert lange nichts, ehe der Ex-Rapidler in der 91. Minute nach Vorlage des US-Amerikaners Korede Osundina zum 2:0 einnetzen kann. Remis van Ekeris macht das Spiel in der 96. Minute noch einmal spannend und trifft zum 2:1 für Lisse. Doch Kriwak macht in der 100. Minute mit dem 3:1 alles klar und bringt Zweitligist FC Dordrecht mit seinem dritten Treffer in die zweite Runde des niederländischen Cup-Bewerbs.

Damit hält Kriwak nach neun Pflichtspielen bei acht Toren und einem Assist.

(Red.)/Bild: Imago