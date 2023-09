Triumphe und bittere Niederlagen: ÖFB-Team mit denkwürdigen Duellen in Solna

Der Austragungsort des EM-Qualifikationsspiels am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Schweden war für Österreichs Nationalmannschaft Schauplatz einiger der denkwürdigsten Partien der jüngeren Länderspiel-Geschichte.

In Solna, einem Vorort von Stockholm, wurde 1991 ein 0:6-Debakel kassiert und 1996 der Grundstein für die bisher letzte WM-Teilnahme gelegt. 2013 verspielte das ÖFB-Team die letzte WM-Chance und 2015 fixierte man die EM-Teilnahme.

Grandioser Auftritt in EM-Quali 2015

Der 4:1-Erfolg vor acht Jahren in der Friends Arena von Solna gilt als möglicherweise bester Auftritt des Teams in diesem Jahrtausend.

Vom aktuellen Kader waren damals Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und David Alaba im Einsatz. Letzterer brachte die Österreicher mit einem Elfmeter in Panenka-Manier mit 1:0 in Führung. Harnik per Doppelpack sowie Marc Janko erzielten die weiteren Treffer für die ÖFB-Auswahl.

WM-Traum einst in Solna geplatzt

Zwei Jahre zuvor blieb – ebenfalls mit Alaba und dem in der 90. Minute ausgeschlossenen Arnautovic – eine starke Leistung der ÖFB-Auswahl unbelohnt. Schweden gewann 2:1, Österreichs Traum von einer Teilnahme an der WM 2014 war endgültig geplatzt. Den einzigen Treffer für das Nationalteam erzielte Martin Harnik.

Herzog sorgt 1996 per Elfmeter für Sieg

Dafür wurde 1996 ebenfalls in Solna, damals allerdings noch im 2013 abgerissenen Rasundastadion, ein wertvoller Sieg eingefahren.

Andreas Herzog schoss die ÖFB-Elf in der WM-Qualifikation per Elfmeter zu einem 1:0-Erfolg, Goalie Michael Konsel parierte gegen den drückend überlegenen WM-Dritten von 1994 einige Großchancen, darunter auch einen Strafstoß.

0:6-Niederlage im Jahr 1991

Fünf Jahre zuvor hatte man im Rasundastadion noch eine der höchsten Niederlagen in der ÖFB-Historie kassiert.

Die Schweden feierten in einem Testspiel einen 6:0-Kantersieg, der die damalige Krise der österreichischen Nationalmannschaft rund acht Monate nach der 0:1-Blamage in Landskrona gegen die Färöer weiter verschärfte.

ÖFB-Team seit vier Spielen gegen Schweden unbesiegt

Derzeit stellt sich die Situation rund um die ÖFB-Auswahl ganz anders dar. Alaba und Co. liegen in Gruppe F punktegleich mit Leader Belgien auf Platz zwei, vier Zähler vor den Schweden – auch dank eines 2:0-Heimsiegs im Juni über selbige.

Gegen die Skandinavier hat Österreich die jüngsten drei Kräftemessen allesamt gewonnen und ist seit vier Partien ungeschlagen, die Gesamtbilanz steht bei 19 Siegen, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen und einem Torverhältnis von 58:52.

