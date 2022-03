Trotz 2:0-Führung: Sieben-Tore-Pleite für Raffl & Dallas

via

Nach einer frühen 2:0-Führung sind die Dallas Stars im NHL-Duell mit den New York Rangers noch untergegangen.

Zu Hause musste sich das Team mit dem Kärntner Michael Raffl am Samstagabend 4:7 geschlagen geben. Der Russe Artemi Panarin sammelte bei den Gästen insgesamt vier Assists und erzielte selbst ein Tor. Neun Treffer gab es auch in Ottawa zu sehen, wo die Chicago Blackhawks gegen die Senators 6:3 gewannen. Jonathan Toews und Caleb Jones gelang jeweils ein Doppelpack.

Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg gegen Meister Tampa Bay

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der Profiliga NHL den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning bezwungen. Die Kanadier setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch und holten im Kampf um die Play-offs den zweiten Sieg in Serie. Draisaitl sorgte mit dem dritten Oilers-Treffer im Schlussdrittel für die Vorentscheidung und steuerte einen Assist für Connor McDavid bei, dem zwei Tore gelangen.

Für Draisaitl war es der 39. Saisontreffer, seine Scorerpunkte schraubte er auf 81. Edmonton liegt mit nun 68 Punkten auf Rang drei der Pacific Division.

Montreal Canadiens – Seattle Kraken 3:4 n.P.

Torhüter Philipp Grubauer gewann derweil mit den Seattle Kraken bei den Montreal Canadiens mit 4:3 nach Penaltyschießen. Für die anderen deutschen NHL-Profis gab es am Samstag (Ortszeit) nichts zu holen. Moritz Seider und Goalie Thomas Greiss unterlagen mit den Detroit Red Wings 0:3 bei den Calgary Flames.

Calgary Flames – Detrois Red Wings 3:0

New Jersey Devils – Anaheim Ducks 2:1 n.P.

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 5:0

Nashville Predators – St. Louis Blues 4:7

Ottawa Senators – Chicago Blackhawks 3:6

Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 3:1

Boston Bruins – Arizona Coyotes 3:2

