Trotz Absage: Überraschender Bayern-Plan mit Williams

Die Bayern bleiben in Lauerstellung! Wie Sky Sport erfuhr, erwägen die Münchner, ein neues, verbessertes Angebot abzugeben. Das Signal: ‚Wir sind da, wenn der Transfer zum FC Barcelona nicht klappt‘.

Williams möchte weiterhin zu den Katalanen wechseln, ist sich mit Barca über einen Vertrag bis 2031 einig. Dennoch bleibt unklar, ob sich Barcelona den Deal wirklich leisten kann. Der spanische Meister hat weiter Probleme mit dem Financial Fairplay und den Registrierungsauflagen von LaLiga.

„Es kursieren viele Namen. Williams und so weiter und so fort. Zunächst einmal warten wir ab, ob es sich um echte Transfers handelt. Im Moment erfüllt der Klub nicht die Vorgaben für freies Handeln auf dem Transfermarkt. […] Wenn Barcelona Nico also verpflichten will, müssen erst Spieler verkauft und signifikante Änderungen bei den Finanzen herbeigeführt werden“, sagte LaLiga-Präsident Javier Tebas unter der Woche in Madrid am Rande eines Besuchs auf dem neuen Esade Campus.

Deal weiter nicht finalisiert

Der Deal ist folglich auch noch nicht finalisiert worden. Das ruft die Bayern auf den Plan. Der deutsche Rekordmeister will den Transfer noch nicht aufgeben. Sportvorstand Max Eberl flog aus den USA zurück, um sich an der Säbener Straße der Kaderplanung anzunehmen und Gespräche zu führen.

Dabei traf er sich auch mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, um die weitere Transferstrategie zu besprechen – auch, dass die Bayern bei Williams nicht aufgeben.

Eberl ist nach Sky Sport Infos noch unterwegs und nicht gegen die Boca Juniors im Stadion. Williams führt derzeit keine direkten Gespräche mit den Bayern und wartet, dass der Barca-Deal klappt.

Die Münchner bleiben weiter in Lauerstellung, führen parallel aber Gespräche mit den Managements von Milan-Star Rafael Leao und PSG-Profi Bradley Barcola. Die Linksaußensuche bleibt spannend…

Williams steht in Bilbao noch bis 2027 unter Vertrag, allerdings ist in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert. Für 60 bis 65 Millionen Euro kann er den Verein verlassen. In der abgelaufenen Saison erzielte Williams elf Tore in 45 Pflichtspielen. Darüber hinaus bereitete er sieben weitere Treffer vor.

