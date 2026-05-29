Trotz Abstieg: Blau-Weiß setzt weiter auf Köllner & Schößwendter

Blau-Weiß Linz hält trotz des Abstiegs aus der ADMIRAL Bundesliga an seiner sportlichen Führung fest.

Wie der Klub am Freitag verkündete, wurde der Vertrag mit Cheftrainer Michael Köllner um ein Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Im Falle des direkten Wiederaufstiegs in die Bundesliga verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um eine weitere Saison

„Nach einigen Tagen des Verarbeitens und Nachdenkens war für mich klar, der gemeinsame Weg ist noch nicht zu Ende. Die angestoßene Entwicklung möchte ich weiter vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder in die 1. Bundesliga zurückzubringen“, sagte Köllner.

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Schößwendter bleibt Sportdirektor

Auch Sportdirektor Christoph Schößwendter bleibt den Linzern „nach sorgfältiger Analyse auf Basis interner und externer Gespräche sowie der Abwägung unterschiedlicher Szenarien“ erhalten und soll die Kaderplanung für die kommenden Zweitligasaison vorantreiben.

„Wir haben eine herausfordernde und spannende Aufgabe vor uns, die wir nur gemeinsam und mit jenem Zusammenhalt meistern werden, wie ich sie in meinen bisherigen 4,5 Jahren hier beim Klub kennengelernt habe“, sagte Schößwendter.

Einzig im Bereich Scouting und Kaderplanung stellt sich der Klub neu auf: Mit Maurizio Zoccola verstärkt ein erfahrener Mann den FC Blau-Weiß Linz. Der 56-Jährige war unter anderem beim SCR Altach, SK Rapid, 1. FC Nürnberg und zuletzt beim TSV Hartberg tätig. Unterstützt wird er im Scouting zusätzlich von Ivo Gavric.

Das Ziel für die kommende Saison sei klar, betonte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek. „Wir wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren und uns dort nachhaltig etablieren.“

Bild: GEPA