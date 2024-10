Trotz Adewumi-Traumtor: Dundee kassiert Pleite nach 2:0-Führung

ÖFB-Legionär Oluwaseun Adewumi hat Dundee FC mit einem Traumtor zu einer 2:0-Führung gegen Kilmarnock FC geschossen. Richtig freuen konnte sich der 19-Jährige über seinen Premierentreffer in der schottischen Premiership aber nicht: Das Spiel ging noch mit 2:3 verloren.

Ziyad Larkeche brachte Dundee in der 24. Minute in Front, zu dieser Zeit saß Burnley-Leihgabe Adewumi noch auf der Bank. Mittelfeldspieler Mohamad Sylla sah binnen 13 Minuten zwei Gelbe Karten und musste den Platz somit in der 43. Minute verlassen – Dundee war also über eine Halbzeit in der Unterzahl.

In der 67. Minute wurde Adewumi eingewechselt, nur 14 Minuten gelang später ihm der sehenswerte Treffer zum 2:0 und zur vermeintlichen Entscheidung (81.). Doch dann folgte der Dreifachschlag von Kilmarnock: Zweimal Matty Kennedy (86., 90.+4) und Bruce Anderson (88.) drehten das Spiel noch für die Gäste.

(Red.) / Bild: Imago