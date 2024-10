Trotz Arnautovic-Fehlschuss: Inter feiert Last-Minute-Sieg

Die Führung am Fuß, am Ende geht es dann doch gut. Inter Mailand holt einen späten Auswärtssieg gegen Young Boys Bern am dritten Spieltag der Champions League.

Doch der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. In der 48. Minute wird den Mailändern ein Elfmeter zugesprochen, Marko Arnautovic tritt an, doch YB-Torhüter David von Ballmoos kann den Schuss parieren.

Arnautovic verschießt Elfmeter

In der 92. Minute gelingt Inter das späte Siegestor durch Marcus Thuram und sichert den Italienern den Sieg.

Das Tor im VIDEO:

0:1 – Marcus Thuram (90.+2)

