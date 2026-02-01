Trotz Aufholjagd: Darmstadt verpasst Tabellenführung

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt erkämpfte sich bei Hertha BSC nach Rückstand zwar noch ein 2:2 (1:2), ist hinter Schalke 04 und der SV Elversberg aber nun Dritter.

Für die Berliner war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Die Berliner verspielten nicht nur eine 2:0-Führung, sondern sind nun seit sechs Ligaspielen in Serie sieglos – die vergangenen fünf Partien endeten jeweils unentschieden. Dadurch stagniert die Hertha auf Rang sieben.

Fabian Reese (2.) brachte seine Mannschaft früh in Führung, Julian Eitschberger (15.) erhöhte nur wenig später. Fraser Hornby (39./Foulelfmeter und 62.) verkürzte und traf auch zum Ausgleich. Der Herthaner Dawid Kownacki (70.) sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Fortuna landet Befreiungsschlag gegen Paderborn

Fortuna Düsseldorf hat mit einem Heimsieg gegen den Aufstiegskandidaten SC Paderborn ein Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Mit einem 2:1 (0:1) verließen die Rheinländer vorerst die Abstiegszone, der in der Schlussphase dezimierte SCP kassierte einen Rückschlag im Rennen um den Aufstieg.

Dank Shinta Appelkamp (63.) und Cedric Itten (83.) ist Fortuna (23 Punkte) nun Tabellen-13. Winterzugang Kennedy Okpala (2.) hatte früh für die nach Gelb-Rot gegen Mattes Hansen (72.) in Unterzahl spielenden Paderborner getroffen, die mit 36 Zählern auf Rang vier abrutschten.

Dresden verpasst Big-Points im Kellerduell

Dynamo Dresden hat im extrem engen Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Die Sachsen kamen im Kellerduell gegen Mitaufsteiger Arminia Bielefeld nach Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten im Jahr 2026 den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit nun 20 Punkten bleibt die Elf von Trainer Thomas Stamm voll in der Abstiegszone.

Angreifer Christoph Daferner (43.) gelang per Kopf die Dynamo-Führung, doch Tim Handwerker (67., Foulelfmeter) glich aus. Dresdens Robert Wagner sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot wegen Ballwegschießens (90.+1).

(SID)/Beitragsbild: Imago