Die türkische Nationalmannschaft hat sich am Sonntag in der Nations League blamiert.

In der Liga C leistete sich die Türkei eine 1:2-Niederlage auf den Färöer Inseln. Bereits am Donnerstag kam die Türkei gegen Luxemburg nicht über ein 3:3 hinaus, der Aufstieg in die Liga B ist trotzdem gelungen.

In einer Gruppe mit Litauen, Luxemburg und den Färöer Inseln wäre ein Nicht-Aufstieg der Türkei aber eine Sensation gewesen.

(APA/Red.)

Bild: Imago