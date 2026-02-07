Trotz Dzeko-Doppelpack: Schalke gibt Heimsieg aus der Hand

Der FC Schalke 04 hat trotz eines Doppelpacks von Edin Dzeko seine Sieglosserie in der 2. Deutschen Bundesliga fortgesetzt.

Das Team von Trainer Miron Muslic kam gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden nach Führung nur zu einem 2:2 (0:0). Die Gäste aus Sachsen holten spät einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Altstar Dzeko (52., 70.) traf gleich doppelt bei seinem ersten Einsatz von Beginn an und hielt zunächst das Gros der rund 62.000 Fans von einem Dreier träumen. Schalkes Hasan Kurucay (78.) brachte kurz vor Schluss mit einem Eigentor die Dresdner nochmal heran, ehe Thomas Keller (87.) ausglich.

Schalke wartet im neuen Kalenderjahr weiter auf den ersten Sieg und muss um die Tabellenführung bangen. Königsblau gewann keiner der letzten fünf Spiele. Die Gäste knüpften dagegen an ihre verbesserte Form im neuen Jahr an, bleibt jedoch vorerst auf Rang 17.

Hertha landet Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen

Hertha BSC hat einen Befreiungsschlag gelandet und sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann beim Konkurrenten SV Elversberg mit 3:0 (1:0) und beendete ihre Negativserie von sechs Ligaspielen ohne Sieg. Ein Kopfballtor von Pascal Klemens (42.) ebnete den Weg zum ersten Erfolg seit Ende November.

Luca Schuler (58.) nach einem Konter und Toni Leistner (79.) entschieden die Partie. Die Hertha rückte durch den Dreier an die SVE heran, mit 34 Punkten liegen die Berliner auf Platz sechs in Schlagdistanz zur Aufstiegszone. Elversberg besitzt als Tabellendritter (38 Punkte) aber noch immer Vorteile.

Paderborn im Aufstiegsrennen wieder auf Kurs

Der SC Paderborn ist im engen Aufstiegsrennen wieder auf Kurs. Die Mannschaft des gesperrten Trainers Ralf Kettemann gewann gegen den 1. FC Nürnberg verdient mit 2:1 (2:0) und rückt in der Tabelle auf einen Aufstiegsplatz vor.

Sebastian Klaas (26.) per Foulelfmeter nach Videobeweis brachte die Gastgeber, die sich in den vergangenen drei Spielen zwei Niederlagen geleistet hatten, in Führung. Drei Minuten später gelang Laurin Curda (29.) das 2:0. Luka Lotschoschwili (75.) verkürzte. Nürnberg spielte ab der 51. Minute in Unterzahl: Rafael Lubach sah wegen groben Foulspiels Rot. Der FCN tümpelt weiter im Mittelfeld herum.

