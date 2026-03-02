Trotz Flugchaos: F1-Auftakt in Melbourne nicht gefährdet

Der Auftakt der Formel 1 in Australien (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ live auf Sky Sport – mit Sky X die Formel 1 live streamen) ist trotz der Eskalation im Nahen Osten und dem weitgehend eingestellten Luftverkehr in der Region nicht gefährdet. Das versicherte Travis Auld, der Geschäftsführer des Grand Prix in Melbourne.

Nach Gesprächen mit der Formel-1-Führung sagte Auld auf einer Pressekonferenz am Montag, dass „alle zum Rennen bereit sein werden. Die Fans werden keinen Unterschied bemerken.“ Einige Fahrer und Teammitglieder seien bereits in Australien.

Viele der Fahrer, Ingenieure, Teamchefs und andere Mitarbeiter sind in Europa ansässig. Der Nahe Osten ist ein wichtiger Flugknotenpunkt auf dem Weg nach Melbourne. Wegen der gegenseitigen US-israelischen und iranischen Angriffe finden derzeit allerdings keine Flugbewegungen an wichtigen Drehkreuzen wie Dubai oder Doha statt.

Im Gespräch mit dem Fernsehsender Channel Nine ergänzte Auld, dass fast 1000 Mitarbeiter der Formel 1 gezwungen waren, ihre Flüge umzubuchen. Rund 500 von ihnen sollen aus Europa nun mit drei Charterflugzeugen eingeflogen werden.

(SID)

Beitragsbild: Imago