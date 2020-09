Trotz Führung: Freiburg verpasst Traumstart

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Torhüter Pavao Pervan hat am Sonntag sein Saisondebüt für den deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gegeben. Der 32-Jährige kam beim 1:1-Remis beim SC Freiburg 90 Minuten zum Einsatz, weil Stammkeeper Koen Casteels kurz Spielbeginn offenbar wegen Knieproblemen ausfiel. Trainer Oliver Glasner wechselte Xaver Schlager in der 58. Minute ein, auf der Gegenseite spielte Philipp Lienhart in der Abwehr durch.

Freiburgs Rekord-Torschütze Nils Petersen (11. Minute) hatte die überlegene Heimmanschaft per Kopf in Führung gebracht, Josip Brekalo erzielte vor den 3.200 zugelassenen Zuschauern noch vor der Pause den Ausgleich für die Gäste (42.). Vor allem nach der Pause vergaben die Gastgeber zahlreiche Torchancen.

(SID)

Beitragsbild: Getty