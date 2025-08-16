Trotz gesundheitlicher Probleme: Zverev im Halbfinale von Cincinnati

Alexander Zverev ist trotz gesundheitlicher Probleme zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale des ATP-Turniers in Cincinnati eingezogen.

Die deutsche Nummer eins schlug den US-Amerikaner Ben Shelton 6:2, 6:2 und bekommt es durch den vierten Sieg im vierten Duell mit dem Toronto-Sieger nun mit dem spanischen French-Open-Champion Carlos Alcaraz zu tun.

Zverev klagte im zweiten Satz über Schwindel und Atemnot, profitierte letztlich aber von 27 unerzwungenen Fehlern seines lustlos wirkenden Gegners. „Mir geht es im Moment nicht so gut, aber ich habe einen Tag Zeit, um mich zu erholen“, sagte Zverev nach dem Match: „Ich hoffe, dann wieder bei 100 Prozent zu sein.“

