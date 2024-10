Trotz klarer Erfolge: ÖFB-Team fällt in Weltrangliste zurück

Österreich ist trotz zwei klarer Siege in der Nations League um einen Platz in der Weltrangliste der FIFA zurückgerutscht, das ÖFB-Team belegt nun Platz 23.

Das ÖFB-Team fällt von Platz 22 minimal auf Platz 23 zurück und wird damit von Südkorea überholt. Im bereinigten UEFA-Ranking liegt Österreich aber weiter auf Platz zwölf und darf demnach weiter auf eine Setzung in Topf 1 für die WM-Qualifikation hoffen.

Vor ÖFB-Team: Top Ten in Weltrangliste fast unverändert

An der Spitze steht unverändert Weltmeister Argentinien (1883 Punkte) vor Vize-Weltmeister Frankreich (1859). Europameister Spanien (1844) folgt auf dem dritten Platz. Die Abstände zwischen den Top drei wurden durch das Länderspielfenster im Oktober etwas geringer. Innerhalb der Top Ten gab es wenig Verschiebungen. Portugal zog an den Niederlanden vorbei auf Rang sieben, die nun neuntplatzierten Italiener überholten Kolumbien.

Rangnick: „Messe mich selber an WM-Qualifikation“

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schnuppert indes in der FIFA-Weltrangliste dank der starken Auftritte in der Nations League wieder an den Top Ten. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) machte durch die Siege gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und die Niederlande (1:0) zwei Plätze gut und rückte von Rang 13 auf elf nach vorne. Mit 1703 Punkten zog das Team von Julian Nagelsmann vorbei an Uruguay und Kroatien. Der Rückstand auf Position zehn beträgt 21 Punkte.

(Red./SID).

Beitragsbild: GEPA.