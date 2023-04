Trotz langer Unterzahl: Liefering gewinnt in Dornbirn

Der FC Liefering ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der 2. Fußball-Liga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die „Jungbullen“ aus Salzburg setzten sich in der Ostermatinee am Sonntag beim FC Dornbirn mit 2:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Zeteny Jano (27.) und Lawrence Agyekum (36.).

Den Dornbirnern gelang auch in numerischer Überlegenheit nach einer Roten Karte für Bryan Okoh (39.) kein Treffer. Liefering zog an den Vorarlbergern vorbei und ist Tabellenachter, Dornbirn liegt auf Rang zehn.

(APA) / Bild: GEPA