Trotz langer Unterzahl: Liverpool siegt dank Nunez in Newcastle

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League dank eines späten Doppelpacks von Darwin Nunez in Unterzahl über einen unverhofften Sieg bei Newcastle United gejubelt.

Die „Reds“ drehten die Partie in Newcastle am Sonntag dank zweier Nunez-Treffer in Minute 81 sowie 93 und gewannen mit 2:1 (0:1). In der ersten Hälfte hatte Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk eine Rote Karte (28.) kassiert, kurz zuvor traf Anthony Gordon (25.) zur Newcastle-Führung.

Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war es der zweite Sieg im dritten Ligaspiel, Newcastle kassierte nach einem 0:1 gegen Manchester City die zweite Niederlage hintereinander. Nunez wurde mit zwei wuchtigen Schüssen ins lange Eck nach Abwehrfehlern der Gastgeber zum viel umjubelten Matchwinner für Liverpool. Für den 24-jährigen Stürmer aus Uruguay waren es die ersten beiden Saisontore nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen.

Alle Tore:

1:0 Newcastle

1:1 Liverpool

1:2 Liverpool

(SID/Red.)

Bild: Imago