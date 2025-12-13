Trotz massiver Kritik: FIFA meldet fünf Millionen Ticketanfragen

Trotz einer Welle an Kritik hat die FIFA ein positives Zwischenfazit zum Ticketverkauf für die Fußball-WM 2026 gezogen. Nach Angaben des Weltverbands seien in den ersten 24 Stunden der dritten Verkaufsphase fünf Millionen Anfragen aus über 200 Ländern eingegangen. Die FIFA deutet dies als Bestätigung für das „große Interesse an herausragenden Gruppenspielen“.

Die meisten Anfragen für die XXL-WM mit 48 Teams (11. Juni bis 19. Juli) kamen demnach bislang aus den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko. Danach folgen Kolumbien, England und Brasilien sowie Argentinien, Schottland und Deutschland. Besonders nachgefragt ist laut FIFA das Duell zwischen Kolumbien und Portugal am 27. Juni in Miami. Auch das deutsche Gruppenspiel gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford liegt in den Top-5-Partien.

Die FIFA-Zahlen beziehen sich auf die Ticketphase für die Verlosung, die noch bis zum 13. Januar läuft, und nicht auf die Karten, die über die teilnehmenden Nationalverbände angeboten werden. Die Preise für die Verbandskontingente haben in Europa für massive Kritik gesorgt.

Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) zeigte sich „entsetzt“ angesichts der „horrenden Ticketpreise“. In einigen kleineren Länder übersteigen dazu schon die Kosten für die Spiele in der Gruppenphase den durchschnittlichen Monatslohn eines Einwohners.

