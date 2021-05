Trotz Müller-Rekord: Lewandowski ärgert sich über Fehlschuss

Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den “ewigen” Torrekord von Gerd Müller eingestellt. Dabei hätte der Pole sogar noch einen draufsetzen können, wie er nach dem Spiel zugab.

Der Weltfußballer traf am vorletzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München beim SC Freiburg in der 26. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Damit hat Lewandowski 40 Treffer in der laufenden Spielzeit erzielt – wie “Bomber” Müller in der Saison 1971/72.

Lewandowski nach “großer Ehre” sichtlich bewegt

“Das ist eine große Ehre für mich. Ich glaube auch für die moderne Bundesliga-Geschichte und ganz Deutschland ist das besonders. Ich freue mich, bei einem langen, legendären Rekord jetzt mit dabei zu sein. Was Gerd Müller gemacht hat, ist unglaublich”, erklärte Lewandowski nach der Partie sichtlich berührt am Sky Mikrofon und erklärte weiter: “Ich habe nie gedacht, dass ich da auch rankommen kann und diesen Rekord mit ihm teilen kann. Ich bin sehr, sehr stolz und was gerade alles passiert, glaube ich noch gar nicht. Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit.”

“Souverän verwandelt. Hat er sich verdient, hat er sich erarbeitet. Glückwunsch zu diesem Rekord und dem 40. Tor”, sagte Lothar Matthäus in der Halbzeit bei Sky zum Rekord-Elfmeter des Bayern-Stürmers. Weniger souverän agierte der Angreifer im zweiten Durchgang.

Nach Fehlschuss: Lewandowski ärgert sich

Erst scheiterte Lewandowski nach einem Konter am klasse reagierenden Flekken. Doch die Situation blieb heiß und der Stürmer kam erneut an den Ball. Wenige Zentimeter vor dem Kasten schob der “Bomber” das Leder dann allerdings genau in die Arme von Flekken. Nach Abpfiff ärgerte sich der Pole ein wenig über den Fehlschuss.

“Heute hätte ich noch mindestens ein Tor mehr schießen können. Aber vielleicht kann man so einen Rekord nicht direkt schlagen oder brechen. Jetzt haben wir noch ein Spiel und natürlich versuche ich noch mindestens ein Tor zu schießen”, kündigte Lewandowski an.

Lewandowski ehrt Gerd Müller mit T-Shirt

Nach seinem Treffer präsentierte Lewandowski ein T-Shirt zu Ehren Müllers unter seinem Trikot. Die Spieler und der Trainerstab der Bayern bildeten vor der Auswechselbank an der Seitenlinie ein Spalier für ihn und applaudierten.

(SID) / Bild: sport.sky.de