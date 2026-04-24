Trotz Niederlage: Lustenau bleibt Tabellenführer der 2. Liga

Trotz eines schweren Stolperers bleibt Austria Lustenau Tabellenführer der 2. Fußballliga. Die Vorarlberger gerieten am Freitag bei Austria Klagenfurt mit 0:3 (0:2) unter die Räder, liegen aber weiter einen Punkt vor St. Pölten und zwei vor dem FAC, der zudem ein Spiel mehr absolviert hat. Die beiden Verfolger konnten den Ausrutscher nicht nützen und trennten sich in Floridsdorf in einem von Vorsicht geprägten Schlager der 27. Runde mit einem torlosen Remis.

Nutznießer könnte die Admira sein, die am Sonntag (10.30 Uhr) Sturms Amateure empfängt. Bei einem Erfolg würden die Niederösterreicher Lustenau bis auf drei Zähler nahekommen, sie haben dann zudem noch eine Partie in der Hinterhand. Aktuell punktegleich mit der Admira ist das nicht aufstiegsberechtigte Amstetten, das mit einem Heim-0:0 gegen die Vienna die Tuchfühlung mit der Spitze verlor.

Der FC Liefering schlug die Young Violets zuhause mit 2:0. Johannes Moser, im vergangenen November Torschützenkönig bei der U17-WM, traf dabei erstmals seit Österreichs Vize-Weltmeistertitel. Hertha Wels fixierte mit einem Last-Minute-3:2-Erfolg bei Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz vorzeitig den Klassenerhalt.

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