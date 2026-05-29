Trotz Niederlage: Monza steigt in die Serie A auf

Monza ist der dritte Aufsteiger in die Fußball-Serie A.

Die Norditaliener verloren das Playoff-Rückspiel gegen Catanzaro daheim 0:2. Da sie aber das Hinspiel mit demselben Resultat gewonnen hatten und bei Torgleichheit die in der Meisterschaft besser klassierte Mannschaft aufsteigt, reichte dies.

Monza war Dritter, Catanzaro Fünfter. Den direkten Aufstieg hatten sich zuvor Venezia und Frosinone gesichert. Absteiger aus der Serie A sind Cremonese, Hellas Verona und Pisa.

(APA) / Bild: Imago