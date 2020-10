Trotz positivem Corona-Test: Schweizer Offensiv-Ass Shaqiri gegen Spanien spielberechtigt

via

Xherdan Shaqiri ist für die Nations-League-Partie des Schweizer Fußball-Nationalteams gegen Spanien in Madrid am Samstag spielberechtigt.

Die spanischen Gesundheitsbehörden gaben laut dem Schweizer Fernsehen SRF das Okay. Shaqiri war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachträgliche Untersuchen erbrachten allerdings den Beweis, dass beim Liverpool-Mittelfeldspieler vorhandene Antikörper einer früheren Infektion den positiven Test verursacht hatten.

Deswegen gilt Shaqiri laut den Ärzten als nicht mehr ansteckend und konnte wieder in die Mannschaft integriert werden. Es ist davon auszugehen, dass Nationaltrainer Vladimir Petkovic den Offensivspieler auch einsetzen wird. Für Shaqiri wäre es an seinem 29. Geburtstag das 83. Länderspiel und der erste Einsatz in der Nationalmannschaft seit Juni 2019.

(APA/sda)

