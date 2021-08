Trotz PSG-Transfers: Messi-Zukunft in MLS bleibt großes Thema

via

via Sky Sport Austria

Die nordamerikanische Fußballliga MLS war schon für einige Stars der krönende Abschluss großer Karrieren. Bald auch für Lionel Messi?

Die Zukunft um Lionel Messi bestimmte lange den Transfersommer. Alles schien geklärt, doch schon jetzt tauchen neue Vermutungen um die Messi-Zukunft auf. Zieht es ihn nach PSG zu David Beckham und Inter Miami?

Wie der englische Mirror schreibt, habe Beckham Messi bereits vor einiger Zeit kontaktiert, um mit ihm über seine letzte Station vor einem möglichen Karriereende zu sprechen. Aktuell steht Messi bekanntlich bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, aktuell jedoch nur für zwei Jahre. Dann ist er 36 Jahre alt und könnte einen letzten Anlauf in den USA nehmen.

Messi kaufte bereits Wohnungen in Miami

Ein Indiz für ein mögliches Messi-Engagement in Miami sei laut Mirror, dass Messi in der Küstenstadt bereits sechs Luxus-Appartements gekauft habe. Und wie damals bei Beckham, als er bei LA Galaxy unterschrieb, wäre es zudem laut Mirror möglich, dass auch Messi in Zukunft eine MLS-Franchise nach seiner Karriere kaufen könnte.

Mit-Eigentümer Jorge Mas teilte bereits im vergangenen Juni mit, dass Messi bald in Florida spielen könnte: “Ich bin optimistisch, dass Messi im Trikot von Inter Miami spielen wird, weil ich denke, dass er das Vermächtnis des größten Spielers unserer Generation vervollständigen und den Ambitionen der Eigentümer von Inter Miami entsprechen wird, ein Weltklasseteam aufzubauen.”

Quelle: sport.sky.de

Beitragsbild: Imago.