Trotz Rekordtor: ÖFB-Frauen verlieren Testspiel gegen Ukraine

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat das Länderspieljahr mit einer Niederlage abgeschlossen.

Die ÖFB-Auswahl verlor am Montag das Testmatch in Sanlucar de Barrameda gegen die Ukraine mit 2:3. Damit ging der achttägige Lehrgang in Spanien für Österreich ohne Sieg zu Ende, am Donnerstag hatte man gegen Finnland ein 1:1 erreicht. Das kommende Jahr steht dann ganz im Zeichen der EM-Qualifikation gegen Norwegen, Slowenien und Deutschland.

Die Österreicherinnen erwischten einen optimalen Start und gingen schon nach 16 Sekunden durch Sophie Hillebrand in Führung. Es war das schnellste österreichische Tor in einem A-Länderspiel der Frauen. Die Ukraine antwortete mit einem Doppelschlag von Nicole Kozlova (14.) und Roksolana Kravchuk (18.), ehe es durch ein Eigentor von Yana Kotyk nach Schuss von Katharina Schiechtl 2:2 stand (28.).

Den Sieg der Ukrainerinnen fixierte Olha Ovdiichuk in der 47. Minute. Die Truppe von Alexander Schriebl erhöhte zwar im Finish den Druck, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.

