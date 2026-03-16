Trotz Schubser gegen Balljungen: Keine Sperre für Chelsea-Star Neto

Trotz seines Schubsers gegen einen Balljungen darf Chelseas Stürmerstar Pedro Neto im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!) einem Bericht zufolge auflaufen.

Laut der französischen Sporttageszeitung L’Equipe erhielt der Portugiese von der Europäischen Fußball-Union UEFA lediglich eine Verwarnung.

Im Video: Chelsea-Star Neto schubst Balljungen um

Beim 2:5 im Hinspiel hatte Neto den Balljungen in der hektischen Schlussphase gegen die Brust gestoßen, nachdem dieser den Ball in der Nachspielzeit nicht schnell genug hergegeben hatte. Der Junge stürzte rückwärts gegen eine Werbebande, stand aber schnell wieder auf. Danach kam es zu Rangeleien mit PSG-Spielern.

Neto entschuldigte sich nach dem Spiel mehrmals für die Aktion. „Ich habe ihm mein Trikot gegeben. Er hat sich sehr gefreut“, ergänzte er.

(skysport.de) Foto: Imago