Trotz sechstem Saisontor: Rossi und Wild verlieren bei Flames

Marco Rossi hat in der NHL (National Hockey League) sein sechstes Saisontor erzielt. Beim 3:4 nach Penaltyschießen bei den Calgary Flames glich der Vorarlberger am Samstag (Ortszeit) 34 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 aus.

Davor hatte Rossi einen Assist zum Anschlusstor seines Teams zum 2:3 angeschrieben. Nach torloser Verlängerung scheiterten vier der fünf Wild-Profis in der Entscheidung, dabei auch Rossi bei seinem Versuch gegen Calgarys Goalie Dan Vladar.

Rossi auch mit elf Assists – Kasper verliert

Minnesota spielte ohne Topscorer Kirill Kaprisow, der sich am Donnerstag beim 5:3-Sieg in Edmonton am Knie verletzt hatte. „Er ist unser bester Spieler – und es ist schwer, wenn du deinen besten Spieler verlierst“, erklärte Rossi. „Wir wissen, dass wir als Team zusammenhalten müssen. Jeder musste sich heute steigern, und ich denke, wir haben einen ziemlich guten Job gemacht.“ Der sonst ebenfalls in der ersten Linie agierende Mats Zuccarello fehlte weiterhin verletzt.