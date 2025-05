Trotz Sieg: Horn steigt aus 2. Liga ab

Der SV Horn muss aus der ADMIRAL 2. Liga absteigen. Die Waldviertler siegten am Freitag gegen Kapfenberg zwar zu Hause 3:1, da aber auch Stripfing mit 2:0 gegen Austria Lustenau gewann, ist Horn vor der letzten Runde schon am vorletzten Platz einzementiert.

Der SKN St. Pölten ist nach einem 3:1 gegen Rapid II nun Dritter, die Vienna verlor hingegen gegen Amstetten daheim mit 1:3. Voitsberg und der FAC trennten sich mit einem torlosen Remis, Sturm Graz II schlug Absteiger Lafnitz mit 2:1.

Horn gewinnt gegen Kapfenberg

Den Hornern half ihre gute Vorstellung nicht. Nach torlosen ersten 45 Minuten landete zunächst ein Freistoß von Dalibor Velimirovic (54.) aus großer Distanz leicht abgefälscht im Netz. Kapfenbergs Torjäger Alexander Hofleitner (57.) glich rasch mit seinem 17. Tor in dieser Saison aus, Amir Abdijanovic (72.) belohnte die Horner Mühen aber erneut. Kapfenberg beendete das Spiel nach einer Roten Karte für Olivier N’Zi nach einem Tritt gegen Din Barlov zu zehnt, Paul Lipczinski gelang tief in der Nachspielzeit noch der dritte Treffer der Horner.

Stripfing war in der Generali Arena ab der 13. Minute in Überzahl, nachdem Lustenaus Seydou Diarra aufgrund eines Foulvergehens mit Rot vom Platz musste. Dario Pecirep (42.) schoss die Niederösterreicher nach Vorarbeit von Marco Djuricin schließlich voran. Djuricin selbst (71.) besorgte die Vorentscheidung. In der letzten Runde können die Stripfinger noch an Voitsberg und Lustenau vorbeiziehen. Der Drittletzte steigt nur dann ab, sollte es aus den Regionalligen doch drei Aufsteiger geben.

M’Buyi wieder mit Treffern

Für St. Pölten war Claude M’Buyi wieder der entscheidende Mann. Die Jung-Rapidler wehrten sich eine Stunde erfolgreich, ehe der Franzose per Kopf (60.) erstmals zuschlug und damit eine SKN-Druckphase belohnte. Elijah Just (66.) erhöhte auf 2:0, ehe M’Buyi (69.) sein 19. Saisontor nachlegte. Den Wienern gelang durch Jovan Zivkovic (74.) noch Resultatskosmetik.

In Wien-Döbling benötigte Amstetten nur 15 Sekunden, um durch Thomas Mayer anzuschreiben. Die Vienna präsentierte sich harmlos, kassierte kurz vor der Pause das 0:2 durch Dominik Weixelbraun und später noch das 0:3 durch Yannick Oberleitner. Der ehemalige Amstetten-Stürmer David Peham traf noch für die Vienna. Sturm II gewann in Gleisdorf dank eines Doppelpacks von Senad Mustafic.