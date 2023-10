Trotz Sperre! Tonali-Einsatz nicht ausgeschlossen

Spielzeit trotz Sperre? Das könnte bei Newcastle-Uniteds Sandro Tonali am Wochenende Realität werden. Sein Trainer lässt einen Einsatz offen.

Nach der Verkündung einer zehnmonatigen Sperre für den italienischen Nationalspieler Sandro Tonali herrscht bei seinem Verein Newcastle United noch Unklarheit. „Es ist schwierig, denn wir haben als Fußballclub bisher noch keine offizielle Bestätigung“, sagte Newcastle-Trainer Eddie Howe am Freitag bei einer Pressekonferenz. „Wir haben die Nachrichten gehört, die Spekulationen, aber nichts von den italienischen Behörden. Wir hängen in der Luft und warten auf eine Bestätigung.“

Einsatz gegen die Wolves?

Aus diesem Grund könnte Tonali laut Howe am Samstag im Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderes noch für Newcastle auflaufen. „Es gibt eine hohe Chance, dass er morgen zur Verfügung steht“, sagte der Coach, der Tonalis Trainingsleistungen lobte. „Es müssen noch einige Dinge passieren, bevor die Sperre verhängt wird.“ Der Mittelfeldspieler war bei der Champions-League-Niederlage gegen Borussia Dortmund (0:1) am Mittwoch zuletzt für Newcastle im Einsatz. Ob er im Rückspiel am 7. November dabei ist, bleibt fraglich.

Am Donnerstag hatte der italienische Fußballverband FIGC mitgeteilt, dass der 23-jährige Tonali wegen seiner Verwicklung in einen Wettskandal zehn Monate gesperrt wird und sich acht Monate lang einer Therapie unterziehen muss. Tonali hatte zugegeben, in seiner Zeit bei der AC Mailand auch auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet zu haben. Sein Anwalt sagte, Tonali sei spielsüchtig. Der Italiener war erst im Sommer für mehr als 63 Millionen Euro nach England gewechselt.

