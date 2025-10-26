Trotz starker Rotation: Stuttgart feiert nächsten Heimsieg

Erfolg nach Extremumbau: Der VfB Stuttgart hat seine Heimstärke einmal mehr unter Beweis gestellt und seine Siegesserie in der Fußball-Bundesliga ausgebaut.

Durch das 2:1 (1:1) im ersten Teil des Doppelpacks gegen den FSV Mainz 05 gewann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß trotz einer XXL-Rotation im fünften Ligaspiel nacheinander. Im eigenen Stadion war es der vierte Sieg im vierten Spiel.

Nadiem Amiri (41., Handelfmeter) sorgte zunächst für das erste Heim-Gegentor der Stuttgarter in dieser Saison. Der VfB glich aber durch Chris Führich (45.+4) umgehend aus – und festigte dank des ersten Saisontreffers von Deniz Undav (79.) den Platz in der Spitzengruppe. Die Rheinhessen stecken dagegen weiter tief im Tabellenkeller. Schon am Mittwoch kommt es im DFB-Pokal in Mainz zum schnellen Wiedersehen.

(SID) Foto: Imago